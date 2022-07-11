今(11)日首度舉行的分科測驗第4科考科為生物，高中解題老師認為，出題難易適中，鑑別度高，能夠測驗出考生對各章節生物學的重點理解，而時事題較少，僅第18題提到新冠肺炎。

建國高中劉玉山老師表示，今年生物科出題以考核各章節重要概念為主，題幹長度適中，題型難易適中。

劉玉山題到，少數題目為跨章節、跨冊考題，共2題，例如第6題跨選修生物III的循環與排泄；第12題為跨必修生物與選修生物。圖表題共24題，較去年多出4題。時事題少，只有第18題提到新冠肺炎。

劉玉山分析，整體而言，整份試題除了考核學生需具備各章節的核心知識，再融入分析、歸納、整合及實驗探究能力，尤其側重閱讀、擷取資訊和判圖能力及科學研究方法，考題屬於科學素養題，顯見命題老師們的用心。

劉玉山也說，試題取材以選修生物細胞學以及動物學中神經、內分泌內容較多，但動物學無消化、呼吸和生殖的題目，植物學中光合作用、植物生殖與生理都無涉及，是這份考題比較可惜的地方。

在考場資訊部分，依照大考中心統計，分科測驗生物科應到考生人數為1萬966人，實到9930人，缺考1036人。隔離試場共啟用25間，使用考生人數為38名。防疫試場開啟3間，提供4名體溫過高的考生使用。