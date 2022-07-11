國泰金控今公布6月稅後淨利28億元，單月獲利雖然有受到防疫保單理賠所影響，不過，累計上半年(1-6月)仍賺490.7億元，創公司成立以來，歷史同期的次高紀錄；國泰金控累計前半年每股稅後盈餘(EPS)為3.43元，國泰金表示，若產險子公司未適用天災保險準備金，每股稅後盈餘將調整為3.37元。

國泰產險已完成百億元增資，堅持對保戶的承諾，防疫保單自今年起截至6月底，已賠付理賠金額為21億元，另外，對於未報案件則依衛福部公告確診人數而預先估列賠款準備41.3億元。

國泰產險增資的100億元已於6月24日注資完成外，也另向主管機關申請沖減重大事故特別準備金18.4億元、危險變動特別準備金10.4億元，以減少防疫保單理賠損失影響，並強化產險自有資本，6月底RBC還有460％以上水準，目前簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。

國泰人壽6月稅後淨利54.6億元，上半年賺402.9億元，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致；國泰金表示，今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。

近期因Fed加速升息步伐，並引發下半年經濟硬著陸之憂慮，金融市場延續動盪格局，面對震盪的金融局勢，國泰人壽持續調整資產配置，積極布建國際債、提升穩定收益以優化獲利結構，6月適逢配息旺季，單月國內外股利收入逾75億元，加上新台幣匯率趨貶，投資團隊機動調整避險策略，並已先行鎖定相對便宜之避險成本，累計至6月底仍為避險利得，皆對投資績效帶來正面挹注；截至6月底，國壽已累積逾300億元外匯價格變動準備金，可提供外匯避險策略彈性。