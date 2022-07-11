高雄房市近年熱絡，房仲業者分析，本地人最愛買三民、鳳山區，外地客則偏好左營及楠梓區。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，台積電設廠消息，讓外地客跟著話題走，轉進楠梓等區域，而左營則有地利之便，指名度高。

住商不動產指出，根據高雄地政局「億年旺」網站根據購買者的統計，今年1到4月高雄最大宗買家還是南部鄉親，北部買家次之，在產品上，電梯大樓依舊最受歡迎，區域上，本地最愛買三民、鳳山；外地客最喜歡左營、楠梓。

徐佳馨認為，近年高雄房價狂飆，使得買家轉進機能好、相對便宜的區域，三民區發展早，交通方便，機能完善，吸引在地買家轉進，而外地客除跟著話題走，轉進楠梓等區域，左營因為具有地利之便，指名度也相當高。

住商機構高屏澎區協理林祺博提到，在高雄房價全面翻揚後，三民區目前中古電梯依屋齡10年以上約在每坪17至20萬元；10年以內約19至22萬元；五年內則落在23至28萬元間；預售屋單價落在30至40萬元間。

林祺博認為，對於南部買方來說，無論自用與長期置產，三民交易量大，價格比北高便宜許多，又好買好賣，自然成為首選。若想要實際使用面積較大的透天與公寓，鳳山有價格優勢，加上選擇多，自然成為買家鎖定的目標。

至於外地購屋人多數以話題、便利度作為考量，左營和楠梓表現相對突出，林祺博也提到，隨著未來台積電設廠，未來以交通、機能發展的態勢會愈發明顯，但因利多已提前發酵，面對升息與經濟衰退壓力，未來高雄依舊是以在地買家為主，價格雖然下跌有撐，但想要大幅拉高，並不容易。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡提醒，目前高雄房市盤整中，目前購屋規畫上，還是回到機能與需求，無論是本地或是外地客，對於話題不要有太多的想像。此外，在目前市況下，手上還是要保有較多的現金，以因應升息之後的房貸壓力。