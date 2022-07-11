烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）說，烏克蘭正在組建一支配備北約武器的百萬大軍，將要收復被俄羅斯佔領的南部領土。他解釋，重新奪回黑海沿岸地區，對烏克蘭的經濟至關重要。

列茲尼科夫接受英國《泰晤士報》採訪時，稱讚英國所提供的武器支援，使得烏克蘭能夠快速的從蘇聯時代裝備轉型到北約標準，其間發揮了關鍵作用。

他希望西方能夠更加快武器交付速度，才能收復失去的領土。他說：「我們需要更多、更快的榴砲與火箭，才能減少我們士兵犠牲。」

他還提到反攻的計畫：「我們目前有大約 70萬名正規部隊，再加上國民警衛隊、警察、邊防警衛隊，可以湊出100 萬人。」

不過，英國軍事分析師傑克•沃特林(Jack Watling)提出警告，他說「反擊作戰的人數不會是的百萬大軍。發起反擊作戰前時，必須要讓對方措手不及，因此不會張揚的公開宣布計畫。我認為烏克蘭國防部如此說，在一定程度上是為了使俄羅斯做出更多的分兵，以防範他們所佔領的區域。」

可能因為烏克蘭多次表示要發動南方反擊戰，這幾日在敖得薩、尼古拉耶夫都遭到俄軍的轟炸，尼克拉耶夫離俄軍佔領的刻松(Kherson,赫爾松)，僅有50公里。

列茲尼科夫說，重新奪回俄羅斯佔領的部分領土，在政治上非常必要，同時在經濟上也很重要。尤其是黑海港口的控制權，一但能夠重新取得，將可恢復烏克蘭穀物的出口。

烏克蘭認為，目前俄羅斯的主要軍力集中在東部，所以現在是試圖收復南部地區的好時機。

然而，英國分析師認為，烏克蘭大部分的軍事力量也被頓巴斯的激烈戰鬥所耗盡，雖然目前取得了一些西方的先進遠程火砲系統，但遠遠沒有達到烏克蘭所提出的數量。