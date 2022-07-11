6月台股狂潟近2千點，不過，證交所今（11）日公布6月證券商承作定期定額投資金額仍有52.25億元，較5月的52.9億元小幅減少。近3個月維持在52～54億元以上。

證券商承作定期定額投資自2017年1月16日開辦，投資金額從數億元一路跳增至今年3月的65.18億元最高峰（2月僅有37.43億元），4～6月回落至約52～54億元，呈現逐月下滑。

此外，6月台股成交量周轉率為9.17％（5月為9.47％）；當沖成交值占比37.42％、平均每日當沖戶數95,780戶（5月各為39.05％、97,032戶；ETF成交值占比4.96％（5月4.51％）。

在自然人成交值比重方面，6月為56.27％（5月為56.58％）、外資成交值比重31.44％（5月為33.67％）；另6月有交易戶數288萬9,550戶（5月2,873,369戶）。