三商家購（2945）上半年營收達67.27億元、較去年同期減少4.75％，並進一步指出，疫情陰霾未過，6月與去年同期囤貨潮相比，營收年減9.94％、客單價降低，但來客數相對增，顯現疫情趨緩，消費者出門生活採購頻次回復，而隨著疫情轉穩，下半年旺季來臨業績可期。

三商家購指出，後疫時代面臨業績淡季，即著手大規模品類優化與門店改裝，雖然減少營業時間進行改裝，但目的是將實體門市重新賦能，讓門市建立與消費者的多個體驗接觸點，並且搭配全台800個線上社群 （Line+1），調整預購與購美廉線上銷售，適時提供商品資訊，逐步搭建未來APP、微型OMO零售模式。

此外，因應通膨穩定貨源，連續35週抗漲專區不下架，並強化自有品牌品類發展，包括天天有盒蛋販售、牛奶日配商品等17項指標性民生商品，皆供貨無虞外，同步擴增超過半數店都有現煮咖啡，提升鄰里生活便利性，自去年起美廉社週週抗漲專區，即使面對廠商因應通膨調漲進貨價格，美廉社仍透過談判與商品調整，將末端售價設定在消費者可以接受的範圍。

此外，美廉社多年來持續與台灣優良生產製造廠，共同研發物美價廉的產品，擴充CP值高的自有品牌產品，包含心樸市集台東一等米、與國內知名牛乳品牌聯名巧克力牛乳等，預計今年底美廉社自有品牌占有率，可望突破25％。

健康環保意識升高，三商家購宣布旗下健康安心通路「心樸市集」將持續拓點，推動線上線下雙邊展店計畫，而在APP建構則強化線上消費體驗、效率化團購與預購及數據化可追蹤管理的智能物流系統，自2022年上半年起加速開發，可望年底上線，目前熊貓外送店破600家，蝦皮店到店4.0服務亦優化。