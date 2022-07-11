迎接暑假到來，老爺酒店集團旗下10家飯店分別推出適合全家大小出遊的度假專案，旅客可搭配7/15日上路的國旅補助方案，入住老爺酒店，使用500元加800元國旅補助的旅客，老爺酒店集團限量再加碼300元住宿抵用券，於2023年1月14日前，可任選全台10家老爺飯店指定住宿專案進行抵用。若再搭配各家老爺飯店暑假獨家好禮，單次入住最高還可再折抵1300元餐飲消費。

位於風城的新竹老爺酒店，搭配國旅補助推出「FUN風小旅行」專案，補助後每人每晚含早餐最低不到1,650元，再享1,300元餐飲抵用金，住宿期間可任選Le cafe自助餐廳、明宮粵菜廳、中山日本料理廳抵用消費，最適合全家大小一起大啖美食，暢遊竹塹城三百年歷史風華。

北投老爺則搭配北投地區女巫魔法節活動，推出「仲夏女巫」住宿專案，7月25日前預約，雙人入住含早餐享早鳥優惠價5,999元起，不僅每房再加贈1,000元館內消費抵用金，每日還限量提供孩童免費入住，喜愛城市漫旅、說走就走的民眾絕不能錯過。南港老爺行旅則是攜手知名沐浴品牌「美琪」，推出加贈美琪樂皂的「日日好皂頭」專案，7月底前入住每房再現抵300元，折抵後每人每晚含早餐最低1,350元有找。

熱愛深度城市探索的旅人則不能錯過台中大毅老爺行旅及台南老爺行旅。台中大毅老爺行旅以「城市尋寶」為靈感發想，策劃出涵蓋美學、藝文、歷史、文創、手作等獨特步行遊程的「旅人背包」專案，雙人含早餐每房最低3,688元起，搭配國旅補助再加碼送ZEBRA義式餐廳500元抵用券。位於美食之都的台南老爺行旅則主打「甘情尚好」專案，四人行含早餐每人每晚只要1,815元起，並精選推薦善化及新化兩條私房遊程，邀請旅人出走舊台南，一同探訪神秘市集、百年廟宇和排隊美食。

礁溪老爺酒店今年暑假與國寶級作家黃春明老師再度攜手推廣文學，以文學展覽、詩詞創作與戶外山海行程為體驗，推出「九彎十八拐．百輯風華展」及「來去宜蘭．玩」活動，旅客不僅能在館內自行創作新詩、體驗互動式繪畫投影，還能搭船出海看龜山島牛奶海。現正搭配不提供一次性備品的環保旅人專案，雙人一泊二食只要11,900元起。同樣是鼓勵環保的台北老爺酒店，則主打「綠色輕旅行」專案，雙人入住含早餐3,000元起，不含一次性備品，每房再加贈三件式環保沐浴套組，讓旅人在出遊之餘，也能用行動輕鬆愛地球。

知本老爺酒店國旅補助期間推出夏季住房專案「未來樂園 Future Land──幻想台東未來式！」，除五星住宿、溫泉風呂和滑水道設施，更於館內打造出極具未來感與驚奇趣味的互動投影遊樂空間，即日起至8/28日期間入住，雙人行一泊二食每晚7,900元+10％起。