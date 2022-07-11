女星孟耿如在今年5月19日誕下愛女「黃玉米」，與老公黃子佼一同升格為新手爸媽，產後兩個月首度為品牌亮相，才剛生產完的她，身材卻儼然回到孕前如同少女的模樣，出席活動時表示，自己在孕期只胖了7公斤，最重約在57公斤左右，大約2週就已經恢復成產前的體重，目前只差體態還需要雕塑。

孟耿如今11日身穿白色洋裝搭配玫瑰金珠寶，產後首度現身公開場合，讓人驚訝纖細身材像是沒生過；她坦言生完後在月子中心就已經恢復體重，更笑著說:「謝謝媽媽給我很好的體質，(瘦下來)沒有花太多心力。」目前她也趁著女兒「玉米」睡覺時做一些簡單的運動鍛鍊肌肉，希望盡早將體態調整回來。

升格成父母之後，孟耿如和黃子佼竟都成了社群網站上的「曬娃魔人」，尤其是爸爸黃子佼每天下午5點19分都會準時曬出女兒萌照，讓孟耿如調侃道:「那天已經問他要曬到何時。」不過她也坦言很難忍住不曬，自家女兒實在太可愛。以前對孩子無感的她，現在除了會主動關心嬰幼兒新知以外，連路上別人家的小孩也都要看上一眼。

孟耿如穿白色洋裝搭配玫瑰金珠寶出席活動，纖細身材讓人驚呼像沒生過。(圖／王柏森)

而今天她以新手媽媽的身分出席Stokke Tripp Trapp成長椅50週年紀念款發表會，記者會上她也談到其實從玉米出生到現在總共收了三張成長椅，甚至其中一張還是出自歌手彭佳慧的賀禮，而椅子上甚至有專屬刻字服務，讓孟耿如急忙為愛女取名「Charlize」，象徵自由寓意，盼望愛女能像名字背後「自由人」的寓意一樣，能夠無拘無束的生活。