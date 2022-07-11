此次賽事特別邀請佛光大學校長何卓飛（右）擔任總顧問，今由縣長林姿妙（左）頒發證書，進行頒聘證書儀式。（吳佩蓉攝）

由宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團共同主辦、宜蘭縣體育會與財團法人蘭陽城鄉美學基金會共同承辦的「2022杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松記者會」，原定4月23日舉辦，因疫情嚴峻，賽事延至10月29日，今（11日）重啟第2階段報名；縣府特別加碼「大四喜」好康住宿優惠活動，鼓勵跑友踴躍報名參加。

此次賽事特別邀請佛光大學校長何卓飛擔任總顧問，今由縣長林姿妙頒發證書，進行頒聘證書儀式；何卓飛表示，舉辦一場馬拉松不僅僅讓宜蘭在觀光及各項產業產生效益，也能提高國際知名度，防疫期間更適合民眾到外面曬曬太陽，吸取維他命D，保有健康的身體。

林姿妙指出，此次路跑活動，除原本規畫的4個特色補給站、活動後的抽獎活動之外，再加碼推出「大四喜」好康福利活動；凡完成報名繳費的跑友，在7月15日至10月28日，平日憑號碼布或賽事繳費證明QR code即享住宿優惠折抵800元，週週抽限量法式藍帶級「可為烘焙禮盒」、價值萬元旅宿券及宜蘭在地驚喜好禮。

縣府教育處長王泓翔說明，此場賽事將提撥跑友報名費的5％，做為培植宜蘭縣基層運動員「奧運光芒永續基金」，讓跑友的報名費實際化為對基層選手的肯定與支持；賽事延期前，第1階段報名近4000人，基金已累積逾10萬元。

宜蘭縣體育會特選定於去年新北市全國青年盃田徑公開賽，打破12年女子800公尺紀錄的陳潔安選手，成為第1個受惠的選手；今日記者會現場由宜蘭縣體育會理事長蔡岡志代表捐贈10000元永續基金給陳潔安。

林姿妙表示，藉由馬拉松賽事，希望民眾跑出健康、跑出快樂、跑出美好的明天，因縣政推廣運動，故宜蘭縣有長壽縣的美名；宜蘭目前疫情雖穩定，還是要把防疫做好，盼大家都能保有運動的習慣、活潑健康。