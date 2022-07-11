我國流浪動物零安樂死政策於2017年2月上路，但收容所卻面臨承擔過量貓狗的窘境，專家指出，相較於被監督的公立收容所，私人收容所的動物福利難以掌握，零安樂死是民意壓迫而非根據科學制定的政策，應被重新檢討。

立法委員賴惠員今(11)日與中華民國保護動物協會共同召開「政府如何促進寵物之動物福利保障」公聽會，針對今年4月剛成立的寵物管理科未來目標，以及新聞常見的人犬衝突、收容所爆滿等問題進行探討。

台北市立動物園動物組助理研究員彭仁隆表示，針對私人動物收容所的動物福利，以及財務不透明的問題，常常有團體利用犬貓募款，但這些動物的福利有因此變好嗎？私人收容所這些問題都需要被監督和調查。

彭仁隆指出，零安樂死除了讓被收容動物的福利被影響外，也讓野生動物被遊蕩犬貓攻擊的事件逐年增加，上個月動物園的長臂猿園區才被遊蕩犬入侵，好幾隻山羌被咬死，不是動物園沒做好管理，而是現代化的動物園在設計上會更符合動物原生的自然景觀，零安樂死應該重新檢討，只有不文明的國家才會繼續零安樂。

彭仁隆說，民意代表需要民眾的選票，而民眾的愛心需要有出口，但不代表不文明的事應一再發生，現在很多政策被民意施壓成政治議題，重啟安樂死是科學政策，這需要立委的魄力來支持，而不是被民意左右。

台南大學行政管理學系吳宗憲教授表示，動保議題一直是道德的問題，但長期下來容易把口號喊得高，但實際資源卻不夠，盼望立法院及農委會能在動物保護上爭取更多資源，執政黨不能老是開記者會畫個大餅，這根本說不過去。

農委會畜牧處動物保護科長鄭祝菁表示，私人收容所法制化的問題已經開始進行相關修法研討，2017年零撲殺制度上路後，已有訂定一致性的人道處理評估標準，但因為第一線人員承受外部非常大的輿論壓力，在這種情況下就會不斷地降低人道管理作為，而非不做。