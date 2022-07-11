男星許孟哲與趙孟姿在本月2號迎接二寶Liam誕生，僅花了14分鐘光速產子，加上女兒Doreen升格4口之家。趙孟姿目前正在月子中心休養，許孟哲帶著女兒Doreen前往探視並住下，夫妻倆開起直播聊天，提到其實第一胎是懷了雙胞胎，只是胚胎沒有繼續長大，才只生下Doreen一個。

趙孟姿本月生下二寶，目前人還在月子中心調養身體，丈夫許孟哲帶著女兒Doreen來探望，一家人還特地佈置房間，在月子中心搭建了一個小帳篷，就是為了讓女兒有出去露營的感覺，趙孟姿更開起直播，向網友分享月子中心的環境，直播當中趙孟姿提到家族中很多產婦都有生下雙胞胎的案例，在懷第一胎的時候有想過自己會不會也生下雙胞胎，結果去婦產科檢查真的懷上雙胞胎，不過當時胚胎沒有繼續長大，沒有心跳只能流掉，還好另一個胚胎Doreen平安出生。

趙孟姿產後站在鏡頭前，肚子看起來有點鼓，她表示孕婦生完小孩還是會有肚子，許孟哲安慰許多同是孕婦的粉絲：「不要給自己太大壓力」，表示這屬於自然現象，趙孟姿則提到這胎是自然產，直呼：「自然產很棒，很快就可以恢復」。直播中有粉絲提問許孟哲是否正在放假，許孟哲透露之前就有和節目組溝通，希望能把時間留給家庭，目前就陪老婆坐月子，接下來才會回到工作崗位，而直播中不見二寶Liam，只有大女兒Doreen跟夫妻倆互動，結束前一家人對著鏡頭送飛吻比愛心，畫面相當溫馨。