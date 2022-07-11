桃園市長參選人林智堅「論文門」事件延燒，各界仍然瘋狂關注。「宅神」朱學恒10日在臉書直呼，總統蔡英文將林智堅的論文抄襲定義為「選舉抹黑」，其心可議，此舉更讓他開始擔憂，現在台大說要花兩個月調查此事，但「民進黨有無可能為了保林智堅一人，提早遴選好來施壓」，讓台大的壓力變更大。

朱學恒10日在臉書開酸「比台灣大學還要偉大的大人物林智堅」，他坦言蔡英文將林智堅的論文抄襲定義為「選舉抹黑」，接著行政院政委張景森出來說，台灣不該再有碩士一定要寫論文的「落伍迂腐」觀念，同時國科會「學術倫理規範」的網頁下架，教育部「台灣學術倫理資源教育中心」也突然說要暫停服務一天，這讓朱學恒質疑：「國家機器動起來後，下一棒，又會是誰呢？」

朱學恒認為真的很荒謬，因為沒有規定選市長一定要有碩士學位，他也呼籲林智堅：「犯錯認錯就好，死不認錯的結果，把黨賠進去就算了，還把台灣最高學府台灣大學一起賠進去，值得嗎？」同時朱學恒點出：「身為總統，不等各方單位調查結果，直接定義林智堅論文抄襲是選舉抹黑行為，蔡英文其心可議！」

朱學恒也分享了國民黨台北市議員徐巧芯的發言，指出「現在是台大校長遴選期間，台大說要花兩個月調查此事，民進黨有無可能為了保林智堅一人，提早遴選好來施壓，畢竟蔡英文都說話了」；朱學恒認同「總統都開口了，台大的壓力會有多大」，同時直言「到底是未來要開林智堅條款，為碩士生們大開方便之門，還是要為了學術倫理咬牙挺住，讓我們繼續看下去吧」。