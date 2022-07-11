大學科系的選擇不僅與未來職涯有關，也可能影響人生發展。一名女網友表示，為了改善家境，她努力讀書考上中字輩文組，原以為人生就此翻轉，但畢業後才發現，與其他家境好的同學相比，自己早已輸在起跑點，無奈感嘆「原來一切早在開始前就注定好了」。

一名女網友3日在網路論壇Dcard發文表示，因為家境不好，所以高中後完全沒補習，但靠自己的努力，最終仍考上了中字輩文組。上大學後她發現，身邊不少同學的家境都很好，「跟那些同學有同等學歷，我一直都覺得自己很棒」，她也認為只要持續努力，未來就能找到一份好工作，擺脫現況。

「但是，當時的我太天真了」，她感嘆，大學畢業後為了賺錢，她選擇直接出社會工作，月領3萬多元的薪水，「而家境好的同學很多都到國外唸名校研究所，他們出來後的薪水絕對是我的好幾倍」。

這時她才頓悟，原來一切早在開始前就注定好了，不管多努力還是比不過出生在好人家，階級複製都是真真實實的，不是努力想打破就能打破，她也不禁崩潰直呼，「我的努力是真的，但爬不上去也是真的」。

對此，不少網友留言表示，「我覺得關鍵不是學校，而是文組，比較目前薪資狀況對文組比較不友善」、「如果妳是中字輩理組，薪水應該也是現在的自己的2倍以上，妳的努力是真的、爬不上去也是真的，選錯努力的方向也是真的」、「文組如果不是商科或法律，很難一畢業就高薪，其實讀國內研究所出來，薪水也很不錯的」。

不過也有網友鼓勵她，「妳其實根本不用管別人，那些有錢人還有人比他們更有錢，同樣還有人比妳更窮，如果沒有必要，何必打破階級，照樣過生活就好了」、「比較比不完的，反正做自己能力所及的事就好了，懂得調適的心態或許也是一種成長」。