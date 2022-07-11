台中市魏姓男子等4人組成山老鼠集團，其中3人於2020年間，涉及《森林法》遭判刑，爾後重操舊業，至大甲溪第4林班地，欲盜取539.5公斤扁柏，市價約72萬元，但魏等人盜取失風被警發現，竟將偷來的扁柏丟棄路旁，警方調閱監視器查到贓物，台中地檢署上月偵結移審，將魏等4人依違反《森林法》罪嫌起訴。

據了解，自2017、2018年時，魏嫌與徐姓、李姓男子等9人到八仙山第3林班地、新社區水底寮等地，盜取相思木，販售圖利，警方查獲魏嫌等人購買來路不明的紅檜及牛樟等珍貴樹種，魏嫌等人於2020年間，被台中地院依違反《森林法》等罪嫌遭判刑。

2020年間45歲魏姓及45歲徐姓、46歲李姓男子仍不知悔改，另找來44歲陳姓男子加入盜取扁柏行動，4人分駕2輛車，至東勢林管區掌管的大甲溪事業區第4林班地，由魏、徐嫌等用鋸子、鐮刀等工具，將扁柏鋸斷放入麻袋內，再分批搬運下山。

2輛裝有扁柏贓物的車輛前後下山，但警方接獲線報，有山老鼠竄行盜木，立刻派警在南投縣仁愛鄉力行產業道路、翠巒產業道路附近，攔查由徐男駕駛的自小客車，後方車駕駛李男迴轉加速逃離，將贓物丟棄在佳武農路附近。

警方循線追捕李男，發現車內沒有扁柏卻留有濃厚木頭香氣，李男矢口否認犯案，警方沿途追查，在在佳武農路附近找到李丟棄的贓物，發現扁柏梢材4包、枝梢材16塊、木塊15塊等贓物，總重539.5公斤，市價約72萬元。

保七總隊第五大隊逮捕魏等4人到案，警訊坦承至該處盜取林木，突遇警察攔查，才將贓物丟棄，最後仍被警方發現。台中地檢署以違反《森林法》罪起訴，魏嫌等4人皆有前科，又5年內再犯刑案，建請法院依法加重其刑。