富邦金控今日公告6月稅後淨利為41.52億元，上半年稅後大賺693.8億元，每股稅後盈餘(EPS)為5.62元，不論單月、上半年獲利或EPS，均拿下金控同業之冠。

不過，富邦產險飽受防疫保單賠款、提存準備影響，6月防疫保單直接賠款金額為32.8億元、件數8.2萬件，累計上半年賠款金額達48.8億元，導致單月虧損達55.82億元，上半年累虧33.62億元。

此外，富邦產以確診率15.2％去評估並全數提列，6月底對於已發生但尚未報案或未決之案件提存自留賠款準備109億，累計上半年直接理賠金額及提列自留賠款準備合計157.8億，若不考慮再保因素，直接賠款會超過200億元；富邦金表示，產險的資本水準尚屬穩健，截至6月底RBC逾200％，持續動態評估增資需求。

由於新冠肺炎確診人數自5月開始大幅攀升，富邦產險防疫險理賠申請5月平均每日近6千件，6月增至平均每日逾1.8萬件；為了加速理賠作業，富邦產險全體同仁全力投入，同時為進一步加速理賠審核速度，目前也正規劃系統輔助自動核賠作業，期望將每日處理量能再拉高。在業務方面表現，6月簽單保費57.78億元，較去年同期成長6.8％。

富邦人壽累計上半年賺631.77億元，RBC超過300％；受國際投資市場劇烈震盪，台股當月指數終以下跌11.8％作收，富邦人壽持續實現獲利，主因是股息收入因除息旺季開始而增加；債市投資方面，6月份利率於高檔震盪，仍以維持充裕資金，於收益反彈時期伺機配置，提高未來整體經常性收益為主要策略。在美國積極緊縮下，美元表現強勢，6月份美元兌台幣升值2.27％，單月及累月匯兌損益加計避險成本，持續大幅優於去年同期。

富邦也持續觀察俄羅斯戰事發展與未來付息狀況，包含匯兌影響後，累計前6月提列相關部位的預期信用損失總計為新台幣27.6億元；富邦人壽6月合併初年度保費收入(First Year Premium)為79億元，合併總保費收入(Total Premium)為301億元；台北富邦銀行上半年累計稅後獲利為117.18億元，較去年同期成長25％，創下歷年同期新高紀錄。

統計截至6月30日，富邦金控已取得日盛金控73.95％股權，而富邦金控於前6月認列日盛金投資收益10.1億元。