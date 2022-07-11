林智堅論文門事件持續延燒，台大副教授直指是「抄襲加拷貝加剽竊」，前台北市長郝龍斌則轟林智堅若沒事，台大可以關門。對此林智堅團隊重申，第一時間已公開聲明並還原事實，並針對抹黑提告，全案已進入司法程序，校方也啟動學術倫理審查，希望外界尊重程序，反批不要持續「複製貼上」相同的抹黑內容。

林智堅競選辦公室發言人王文萱說，林智堅第一時間已和中華大學相關教授們，透過公開聲明清楚還原事實。

王文萱說，林智堅2008年在職進修時，參與及執行國科會竹科管理局委託的研究計畫，並在指導教授提供觀念、研究方向等指導下，完成碩士論文，強調碩論和竹科管理局未公開發表的結案報告，在學術上被視為同一研究，也是各大學實驗室的慣例。

王文萱說，針對王鴻薇議員的抹黑，林智堅也已委託律師完成提告，全案已進入司法程序，校方也啟動學術倫理審查，希望外界尊重程序，不要持續「複製貼上」相同的抹黑內容。