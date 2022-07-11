許多人都會為父母盡心盡力把屎把尿，不過一名網友表示，女友得知自己會幫失能的母親洗澡、擦澡後竟覺得噁心，還說「有亂倫的感覺」，雖然他相當傻眼，不過也開始懷疑自己是不是做錯了？引發網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，媽媽離婚後出現精神失常的狀況，同時老年癡呆也伴隨而來，所以他從高中時期就開始照顧媽媽，幫忙換尿布、擦澡之類。沒想到女友得知後卻無法接受，還說「好噁心，為什麼不請一個看護，或者去養老院請專業護理人員照顧，你已經20歲了，男女生有別，何況是母子這樣，有亂倫的感覺」。

原PO表示，起初他聽到女友這種反應相當傻眼，但也開始懷疑是不是自己做錯了，「一開始想說媽媽應該很需要人陪伴，但這樣是不是對女友不公平」。

對此，許多網友紛紛回應「她可以建議你請看護，但是不能這樣說你媽是亂倫，是她不太對，如果她真的不能接受就放掉了吧」、「只是擦個澡而已，她的反應也太大了吧？而且還說噁心很像亂倫…感覺有點不尊重你耶，而且那是你自己的媽媽，她用詞真的不妥」、「放生吧，這種女人沒有同理心」。