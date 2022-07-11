中亞內陸國家吉爾吉斯昨日(10)山區傳出驚險雪崩意外，一名脫隊的旅客眼睜睜的看著巨大雪浪滾滾而下，嚇得在原地發呆，不到幾秒轟隆聲越來越大，幾乎要被吞噬，幸好他趕緊躲到大石後面才逃過一劫，影片曝光也引來網友直呼，「真佩服這種情況你還能拿手機拍攝」。

這群歐美旅客包含9名英國人和1名美國人，昨日行程來到中亞最大一座山脈-天山山脈，貫穿大陸新疆、吉爾吉斯以及烏茲別克3國。錄下驚悚畫面的是一名當時脫離隊伍，獨自到附近欣賞美景的男子哈利（Harry Shimmin）。當時他人正好站在懸崖邊拍照，身後傳來疑似冰裂開的聲音，場面實在太震撼，他趕緊拿出手機紀錄。不過事後上傳網路引來負面評論，認為他不珍惜生命，本人則澄清，「因為我知道旁邊有得躲，才大膽的留在那裡…」

據悉旅行團抵達制高點沒多久就發生雪崩，男子看著積雪以百里速度迎面襲來，當下簡直被嚇傻狂冒冷汗，直到轟隆聲越來越大、視線越來越暗，自己的呼吸聲加快才驚覺不對勁，「腦袋告訴我死定了…」，這才手刀移動找掩護。

事後他也將影片上傳Instagram，字裡行間透露仍心有餘悸，「如果我們再走5分鐘，現在應該不會在這裡…，我只被一層薄雪覆蓋，頭有點暈。我知道其他人離這裡很遠，應該都沒事…」許多網友看完紛紛直呼，「你真幸運…」、「你真是瘋子，但影片太酷了!」、「明智的逃過一劫!」