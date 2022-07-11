鄭文燦和日本台灣交流協會台北事務所首席副代表服部崇一同到市府1樓參觀「國際交流友好城市物產展」。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦11日與日本千葉縣銚子市長越川信一舉辦線上友好交流協定簽約典禮，鄭文燦說2市交流始於燈塔，桃園觀音有白沙岬燈塔、銚子市則有犬吠埼燈塔，其他還有風力發電、漁業發達等共同點，相信兩座城市的燈塔之光，將持續點亮台日友誼。

鄭文燦說，桃園市與千葉縣是姊妹市，而千葉縣銚子市是他上任後簽訂的第7個日本友好城市，桃園市觀音區有白沙岬燈塔，是日本在台灣興建的第三座燈塔，銚子市則有犬吠埼燈塔，非常有魅力，也致力推動燈塔文化保存。

鄭文燦說2019年8月訪問銚子市時，就有參訪風力發電廠及犬吠埼燈塔，和桃園觀音區都具備優質風場條件、漁業發達和燈塔觀光資源，希望未來雙方在各領域深化交流。越川信一也說桃園市觀音區和銚子市有很多共同點，希望與桃園市締盟，能夠促進更多文化藝術、體育、觀光、經濟等交流。

鄭文燦也和日本台灣交流協會台北事務所首席副代表服部崇一同到市府1樓參觀「國際交流友好城市物產展」，他說桃園已與33個友好城市締盟，在11日至8月12日舉辦特展，讓因疫情不能出國的市民，仍能飽覽各友好城市的物產特色，也可上桃園城市外交典藏網站線上參觀。

鄭文燦也再次為日本前首相安倍晉三遇刺事件表達沉痛哀悼，他說安倍推動台日友好關係，支持台灣提升國際地位，讓台灣國際安全得到更大保障，台灣人民都非常感謝，他也讚安倍是改變台日關係最重要的推手，安倍提出的印太戰略，也是目前美國推動印太架構最重要的概念之一，希望安倍的精神能夠持續發揚，促進台日關係永遠友好。