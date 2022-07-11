高雄男子違規左轉，竟暴氣對警飆罵、咆哮「X聲連連」，遭壓制移送法辦， 譙警下場曝光。

去年9月高雄市1名曾姓男子在前鎮區某路口騎車「高雄式左轉」，遭2員警攔下開單，竟當場暴走飆罵員警「你警察就不能幹譙是不是！」、「絕對把你們兩個處理掉！」，甚至出手拉扯員警衣領，曾男最後遭警壓制後移送法辦，法官依妨害公務罪處有期徒2月，民事再判妨害名譽各賠2員警3萬元；曾男誇張行徑畫面也曝光。

依據判決書記載，去年9月中旬中午12時許，曾姓男子騎機車沿高雄市前鎮區由北往南行駛，到了崗山中街口未依規定兩段式轉彎就直接左轉，正巧2名前鎮分局員警巡邏經過，將曾南攔下盤查，曾男竟當場爆氣飆罵2員警「要不要臉啊你！」、「警察沒有人敢打你是不是！」、「不能抓是不是，X！」、「X！你要不要臉啊！」、「絕對把你們兩個處理掉！」、「你警察就不能幹譙是不是！」、「X！不能罵你是不是」等語，並出手拉扯員警衣領，2員警見曾男情緒失控，便呼叫警網支援，將曾男壓制在地，並依依妨害公務等罪嫌送辦、起訴。

高雄男子違規左轉，竟暴氣對警飆罵、咆哮「X聲連連」，遭壓制移送法辦， 譙警下場曝光。（翻攝影片）

高雄地院審理時，曾男坦承有違規左轉，但認為員警藏匿在不重要且容易違規的地點取締，而且懷疑員警私下跟蹤並以通訊軟體彼此聯繫，試圖增加違規攔檢機會，甚至反控員警將他壓制在地，無故對他拳打腳踢。

2名員警則拿出密錄器影片打臉曾男，證明當下員警是在路上巡邏，看到曾男違規左轉才攔查，並未跟蹤也無對他動手，法官勘驗影片後，依妨害公務罪處有期徒2月，得易科罰金。

另外，2名員警對曾男民事部分求償10萬元，法官認定曾男情緒激動，多次手指員警、推擠員警，又出言侮辱、咆哮，有損2名員警名譽，依妨害名譽判曾男應各賠償2名員警3萬元，全案可上訴。