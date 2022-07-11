2022台北兒童藝術節7月在台北表演藝術中心展開一連串活動，演出者徐開炫扮成瑪利歐，透過馬戲技巧和聲音科技，邀請觀眾上台互動，一起踩蘑菇、拿金幣，找出隱藏在觀眾群中的弟弟—路易吉。（實習攝影記者謝家瑀攝）

2022台北兒童藝術節7月在台北表演藝術中心展開一連串活動，包含偶劇、馬戲、劇場表演等，吸引現場小朋友目不轉睛。（實習攝影記者謝家瑀攝）

2022台北兒童藝術節7月在台北表演藝術中心展開一連串活動，阮劇團演出節氣小劇場《子仔樹傳說》，將臺語歌謠融入表演，敘說一棵樹陪伴女孩從小到老的情誼。（實習攝影記者謝家瑀攝）

2022台北兒童藝術節以台北表演藝術中心為基地，帶給兒童一連串戲劇、音樂、偶戲、馬戲等作品。今年以「玩過界Play by Your Rules」為主題，帶來各種形式的演出。（實習攝影記者謝家瑀攝）

2022台北兒童藝術節7月在台北表演藝術中心展開一連串活動，現場邀請街頭藝人鍾易錚，以詼諧幽默的方式進行雜耍、丟球和觀眾進行互動。（實習攝影記者謝家瑀攝）

2022台北兒童藝術節7月在台北表演藝術中心展開一連串活動，阮劇團演出節氣小劇場《子仔樹傳說》，將臺語歌謠融入表演，敘說一棵樹陪伴女孩從小到老的情誼。（實習攝影記者謝家瑀攝）

2022台北兒童藝術節7月在台北表演藝術中心展開一連串活動，現場擺放紙筆讓小朋友盡情揮灑創意、分享童趣。（實習攝影記者謝家瑀攝）

2022台北兒童藝術節7月在台北表演藝術中心展開一連串活動，邀請不貳偶劇演出《英雄救美》。（實習攝影記者謝家瑀攝）

2022台北兒童藝術節今夏以「玩過界Play by Your Rules」為主題，在台北表演藝術中心帶給兒童一連串戲劇、音樂、偶戲及馬戲等各種形式的演出。

阮劇團的節氣小劇場《子仔樹傳說》，將臺語歌謠融入表演，敘說一棵樹陪伴女孩從小到老的情誼。並在故事中帶出節氣特色和飲食文化，讓家長和孩童們一起進入子仔樹下的美好時光。

和音樂劇《烏龜與小豬的家》則是透過父、母雙親的視角，分別講出對女兒想說的話，思考在父系社會下的種種荒誕不經。

除了精彩的劇場作品，週末在戶外廣場還有偶戲、雜耍等節目，邀請許多街頭藝人演出。例如《Steven 雜耍特技秀》的演出者鍾易錚，就是以雜耍、丟球等多項意想不到的特技即興表演和觀眾互動。小朋友最喜歡的電玩人物瑪利歐也出現在現場，演出者徐開炫透過馬戲技巧和聲音科技，帶群眾一起踩蘑菇、拿金幣，找出隱藏在觀眾群中的弟弟—路易吉。

現場也讓小朋友們隨意作畫張貼在牆面，讓觀眾不分大小共同發揮創造力和冒險力。在戴口罩的疫情時代，仍然可以體會表演藝術的多樣魅力。這個夏天，讓城市充滿童心，每個人都能展現最純真的笑容。