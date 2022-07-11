菲中南海爭議裁決明天滿6年，菲律賓青年團體組成的「西菲律賓海聯盟」今天呼籲新總統小馬可仕捍衛菲律賓在南海的主權。

海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，指中國「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

菲律賓學生議會聯盟（SCAP）和左翼組織「並肩黨」（Akbayan）、團結進步工聯（SENTRO）青年部等團體組成的「西菲律賓海聯盟」今天召開記者會，要求小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）信守競選承諾，捍衛菲律賓在南海的主權。

西菲律賓海聯盟召集人華克（Nathalie Walker）呼籲小馬可仕「不要追隨前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）對中國的失敗主義政策，在北京的霸凌下崩潰，拋棄我們的漁民」。

並肩黨青年部發言人納吉（RJ Naguit）說，他們要求新政府審查中國資助的基礎建設計畫，取消所有損害菲律賓主權和國家安全的計畫。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

菲律賓前總統杜特蒂任內採「親中遠美」路線。他於2020年宣布退出菲美軍隊互訪協定（VFA），去年7月底才收回廢止協定的計畫；菲美同盟間最重要的年度大型軍事演習「肩並肩」（Balikatan）規模也一度大幅縮水。