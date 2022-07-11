補教老師游夏解析今年分科測驗生物科試題指出，很燒腦、很花時間，不但圖形及數據分析多，而且處處充滿陷阱，比大考中心公布的參考試卷難常非多，「試題難度絕對排在史上前3名內」。

游夏舉例，第18題考新型冠狀病毒，這適合科學班或數理資優班的學生作答，一般考生會被考倒。他預估頂標79分，比去年的82分降3分。

全國教師會解析今年分科測驗生物科題目，創新靈活，符合科學素養、探究與實作之精神；學生需具有充分的學理背景及閱讀理解能力，才能獲得高分；試題偏難、具有鑑別度。

全教會說，今年生物科試題難易度與去年相比，整體較偏難，試題大致符合領綱，無超綱現象，預估分數可能較去年下降。

全教會說，今年時事題比例大幅降低：僅第18題提到新冠肺炎病毒；有跨科整合題，例如第17題提到運用大氣壓力量測血壓，要應用物理的基本原理；創新度高，例如第 3、20-22、36-39等題，藉由實驗數據來論證；有較多論文或實驗的內容入題，相當符合素養與探究的精神。

全教會說，今年整份試卷文字量雖無往年多，但資訊密度高，作答不易，學生需具有較佳的閱讀理解能力與科學素養，才能得高分。探究與實作題型，如第20-22題，強化學生資料分析與結果判讀等論證建模的能力。

全國高級中等學校教育產業工會分析，生物科雖然整份試卷總頁數並無較過往指考時增加，但由於題數減少，故每題的文字量大，學生在時間內恐不易作答完。

全中教說，生物科情境題多，第3題考農民在田裡種植綠肥植物、第5題考代謝異常造成的疾病、第7題考植物荷爾蒙、第10至11題考台灣的山椒魚、第13題考石虎的視網膜，均以生活情境命題。

全中教說，第17題跨物理科且著墨於科學史命題非常經典。而第19題是植物切片圖(如下圖)，唯圖片太小，切片圖應予放大，學生較易判讀。另，第壹部分閱讀二在沒有說明基因默化情況下，考生會陷入專有名詞的迷思中，有超綱之嫌。而實驗題部分，屬於整份考卷中難易度最均勻的部分，可看出命題者的用心。