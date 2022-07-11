今年32歲的長瀨昆妮是日本華僑，多年從事日文教學與直播，2020年從日本返台，與直播主連千毅簽約成為旗下助理，在直播中總是站在連千毅身後，火辣造型令她成為直播最吸睛的存在，因曾教日文被粉絲封「日文女神」；近日她曬出早安文，照片尺度大到破表，差點以為是在看寫真，讓網友們暴動喊：「太誘人了」。

長瀨昆妮昨（10）日上午在社群平台曬出性感床照，照片中她只穿著黑色的蕾絲內衣褲，躺在床上擺出撩人姿勢，雙眼緊閉表情魅惑，除了一雙細到跟鉛筆一樣的美腿，長瀨昆妮的E級美胸在邪惡視角下形狀相當明顯，胸前兩粒巨乳非常飽滿，另不少粉絲血脈賁張，她曖昧寫下心情：「希望叫醒我的不是鬧鐘，而是你的聲音」。

貼文一出引來不少網友暴動，紛紛留言：「這個欲醒還睡的姿勢太誘人了。」、「太猛了！」、「希望是妳的聲音」、「戀愛啦！」、「好美的鎖骨」、「好辣」、「女神早安」、「一起睡」、「希望可以天天叫醒妳」，長瀨昆妮也親切用日文的早安回覆粉絲們。

當天吳宗憲帶著自家產品作客連千毅的直播間，長瀨昆妮盡責站在兩人身後宣傳，沒想到吳宗憲一轉頭與後方的長瀨昆妮四目相接，驚呆表示：「這個角度看過去比例怪怪的」，讓長瀨昆妮一連蹲下兩次喬角度，一旁的連千毅淡定表示要她冷靜點。