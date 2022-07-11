就在國際能源總署（IEA）傳出中國製造太陽能關鍵組件將壟斷全球市場的報告後，美媒《紐約時報》隨即刊出前美國貿易副代表羅勃．霍利曼(Robert Holleyman)的專文呼籲，美國未能建立強大的太陽能產業，將使美國以及其減碳目標依賴中國，如果中國將來以禁止太陽能產品出口的方式對美國進行報復，美國將處於被迫犧牲就業與可再生能源安全的弱勢地位。

曾在美國歐巴馬政府時期擔貿易副代表的羅勃．霍利曼，隨即在《紐約時報》刊文呼籲稱，一個強大的美國太陽能產業對於國家實現低碳未來的目標至關重要，如今太陽能的前景並不樂觀，因為美國任由中國主導該行業。美國未能建立強大的國內太陽能製造業，使美國以及其碳減排目標不僅依賴於中國，而且如果中國將來以阻止或威脅阻止其太陽能出口的方式進行報復，美國將處於弱勢。

中國在太陽能組件生產中的份額從幾乎為零增加到今天的近85%，未來幾年這一比例可能會上升到95%。圖為浙江寧波的太陽能面板廠。（圖／路透）

文章指出，美國曾經是太陽能創新和製造領域的全球領導者——在1950年代發明了光伏技術，為衛星和航天器提供動力。幾十年來，美國在太陽能領域保持了無可爭議的領導地位。但是最近，美國的太陽能產業被壓垮了，這是中國從2000年開始向其製造商提供巨額政府補貼的直接後果。

霍利曼指出，從那時起，美國在全球太陽能組件出貨量中的份額從2004年的13%下降到2021年的不到1%。過去20年裡，中國在太陽能組件生產中的份額從幾乎為零增加到今天的近85%，未來幾年這一比例可能會上升到95%。簡言之，美國沒有全力支持其太陽能企業，使他們在中國國家主導的市場控制戰略面前完全沒有競爭力。

文章認為，拜登呼籲採取提高美國太陽能光伏模塊和組件產量的措施，儘管白宮的聲明從未點名中國，但中國及其擾亂市場的補貼措施是這些命令的核心原因。拜登知道絕不能繼續依賴中國來保障國家的能源安全，為了結束對中國的依賴，美國必須增加太陽能產品的生產，國會必須相關支出達成協議，為大規模清潔能源開發提供資源以及製造稅收減免。

不幸的是，在等待國會批准相關立法時，政府卻放棄對透過東南亞轉口光伏組件的違規行為進行懲罰，繼續依賴外國太陽能，這樣做等於給中國開了綠燈，低價的中國進口產品的依賴將會增加。

霍利曼說，如果不能建立自己的供應鏈，美國就相當於從依賴OPEC和俄羅斯的能源轉向依賴中國的能源。氣候變化有增無減，而主要解決方案受制於一個不遵守規則的大國，除此之外，在高質量的太陽能製造業工作機會上，美國人也會被排除在外。

他最後強調，9月30日是參議院通過包括清潔能源資金和太陽能製造稅收優惠法案的最後期限。但無論發生什麼，有一點都很清楚：白宮和國會不能繼續讓美國依賴中國進口產品，後者的代價是犧牲美國的就業和可再生能源安全。