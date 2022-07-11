高雄市警察局卸任、新任局長交接典禮，11日在市警局大禮堂舉行，卸任警察局長黃明昭升任警政署署長，新任警察局長由警政署警政委員林炎田出任，交接典禮由市長陳其邁主持，警政署副署長劉柏良擔任監交人，高雄市議會議長曾麗燕共同出席。陳其邁肯定新任署長黃明昭在任內的表現，並感謝基層同仁除維護治安工作外，在防疫期間的全力協助，也期勉新任的林局長在好的基礎上，更加精進治安的作為，帶領所有警察同仁，盡心盡力的保護市民安全，落實治安工作。

陳其邁表示，過去兩年內高雄市槍擊案降到六都第二低，今年是六都最低，感謝新任署長黃明昭在局長任內的傑出表現，也特別感謝所有基層同仁的努力，過去恪遵法令、盡忠職守，堅定執行各項防範犯罪工作，讓高雄市在各項表現包括重大刑案、暴力犯罪、槍擊案等，交出亮麗成績單，提供市民朋友安定生活與良好的治安環境。

陳其邁也提到，新任警察局長林炎田曾任高雄市刑事大隊大隊長，過去對於高雄治安非常熟悉，這次回到自己的家鄉，再一次跟基層警察同仁共同努力守護家園，也特別期許他在各項治安工作能夠無縫接軌，全力落實為民服務，尤其是嚴格取締酒駕、打擊暴力犯罪、掃蕩毒品、槍擊案等重大攸關人民生活安全的治安工作，都能全力打擊犯罪，保障市民朋友的安全；另外他任內向中央爭取8.9億元投入新建鳳山及鼓山兩個分局，希望新任林局長督導廳舍工程加速完成，並持續向中央協調高雄警察繁重加給，讓基層警察同仁受到最好的照顧。

針對年底選務工作即將到來，警察局長林炎田表示，整體治安維護是重中之重，有關查賄制暴、選舉賭盤、不實爭議訊息、境外勢力等，都會影響選舉公正性，警察同仁會強力查處，展現公權力，確保選舉的公平公正。