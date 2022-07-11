日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，澳洲為了向這名執政最久的日相致敬，包括雪梨歌劇院及墨爾本、布里斯本等澳洲大城的主要地標打上日本國旗紅白色的燈光，令在地日僑感動。

澳洲特別服務廣播電視台（SBS）報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）形容安倍是「澳洲真正的朋友」。其他澳洲政壇領袖也表達澳日之間有緊密友誼。

澳洲最知名地標雪梨歌劇院整片外牆10日晚間打上紅白色燈光。外交倡議組織「澳日青年對話」（Australia-Japan Youth Dialogue）代表佛塞斯（Iori Forsyth）表示，這「證明了安倍先生對今日澳洲和日本享有緊密友誼的重大貢獻」。

日本駐雪梨總領事紀谷昌彥當晚也在雪梨歌劇院現場，他表示自己「深受感動」。

墨爾本的一些主要地標9日晚間也打上紅白色燈光。住在墨爾本的日籍攝影師伊集院俊彥（Toshihiko Ijuin，音譯）說：「我見過福林德斯車站（Flinders Station）成千上萬次，但打上紅白燈光是我見過它最美的一次。」

包括布里斯本的故事橋（Story Bridge）、市政廳和維多利亞橋（Victoria Bridge），以及南澳大城阿得雷德（Adelaide）的議會大樓和阿得雷德橢圓球場（Adelaide Oval）也都打上紅白色燈光。

日本駐澳洲大使山上信吾在推特（Twitter）發文表示，澳洲各地地標點燈，是「代表善意與友誼的體恤行為」。