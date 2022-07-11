國防部前總政執行官武士嵩逝世，享耆壽94歲。（本報資料照）

國防部前總政治部副主任執行官、退役中將，華視前總經理、董事長武士嵩（1929-2022）10日中午在家安詳辭世，享耆壽94歲。因正值疫情期間，家屬低調處理治喪事宜，對來自親友與昔日部屬的關切與慰問，武士嵩家屬表達感謝。

武士嵩1929年出生在綏遠省包頭縣（今內蒙古自治區包頭市），中央工專機械科畢業，政工幹校研究班第二期，1956年高等考試及格，美國克萊頓大學國關碩士，陸軍中將，曾任國軍連指導員及團、師、軍、軍團、金防部、陸總部政戰部主任，總政戰部副主任執行官。華視總經理、董事長，香港傳訊電視北美總公司董事長，足球協會理事長，中華奧會執行委員，體育總會常務理事，海基會董事，國民黨中央評議委員等職。

根據2017年出版的《大漠男兒：武土嵩回憶錄》介紹，1949年，武士嵩來台之初，報效國家的念頭始終未滅，在因緣際會下，投身軍旅，於1954年政工幹校（今國防大學政戰學院）畢業，由基層做起，爾後循序向上，從基層連隊到高司單位，面對不同的人與事，皆秉持著以身許國，善識大體，不以己事為功的原則，盡心盡力。

1988年跨入媒體界擔任華視總經理，他雖然未曾有過相關的工作經驗，但仍以企業經營者的角色認真面對，本著重視社教功能，揚棄商業掛帥，尊重觀眾權益的理念，以「台灣第一」、「遠東最好」、「世界有名」為願景，為當年的華視開創了建台以來最輝煌的榮景。

武士嵩在其回憶錄中曾說：「落葉歸根，回首前塵，以一個出生邊疆的平凡之子，因為大時代的造化，遇到了許多不平凡的人，經歷過許多不平凡的事，這些人與事，點點滴滴都是成長過程中的重要養分，將他們記錄下來，除了作為個人的紀念與時代的見證，也藉此對曾幫助、協助過我的人表達感念之意。」