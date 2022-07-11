國立高雄科技大學與業者合作，以高科大校園為運行空間開發出首部運用Azure AI服務驅動的高科大自駕車。在平台上能整合跨學院師生能量共同開發，最高同時間有30人針對同一個模型進行調校，縮短自駕車的AI訓練時間，實踐高科大「AI通識化」的教育目標。

高科大校長楊慶煜指出，結合通訊科技的物聯網(AIoT)應用，是高科大長時間深耕發展的領域。而自駕車也是未來發展的一大趨勢，相關技術人才、應用開發，也是高科大培訓學生的重點。他表示，高科大為了程式教育的普及化，建置非常多創新的教學設備，幫助學生利用AI機器人的實際表現回饋，來學習設計並修正程式。而自駕車這類的大型協作計畫，在微軟Azure的PaaS雲端運算加持下，更可以提高線上協作的效率，讓跨領域的學生合作參與研發專案，是非常好的學習案例，這也有助推動技術應用，帶動產業更加蓬勃發展。

圖說：首部運用Azure AI服務驅動的高科大自駕車，在Azure平台上整合跨學院師生能量共同開發，最高同時間有30人針對同一個模型進行調校，縮短自駕車的AI訓練時間。（高科大提供）

高科大研發長郭俊賢強調，不論在教學或研究上，「AI通識化」是高科大的教育策略，如今在導入微軟Azure優異的雲端運算能力後，高科大與Turing Drive和凌華科技的合作，可以有效降低學習門檻、讓學習者更容易上手，目前高科大也培養出第一批種子學生，運用Azure Machine Learning (Azure ML)提供的各項工具和服務，進行神經網路模型的訓練，例如自動輔助的標籤工具等。此外，透過Docker讓多名學生可同步進行神經網路模型的建置、訓練及測試，完成自動駕駛所需的神經網絡模型。最後以Azure的虛擬機器(VM)將凌華自駕車的軟體Autoware置於Azure的環境進行測試與模擬，檢視車行方向與軌跡。

高科大目前完成的第一套自駕車模組，是以校內環境做開發，預期未來將以AI自駕車提供校外貴賓蒞校參訪時進行校園導覽，此外也可執行校區內物品搬送的工作，落實智能應用、效率提升與校園永續。而Azure的整合性高，也讓團隊可以在雲端進行合作，讓跨院系人才更有效率地進行學習與交流。