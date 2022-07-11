一早從信箱上的保溫盒中取出羊乳，是不少人難忘的兒時回憶，不過有網友好奇，隨著超商林立，創立37年的嘉南羊乳應該會面臨很大的競爭，為何能撐那麼久都未受影響？對此有網友指出，關鍵在於嘉南羊乳客群明確，不怕沒市場。

一名網友在PTT八卦板以「嘉南羊乳是怎麼撐這麼久的？」為題發文，指出台灣人沒有喝羊奶的習慣，且現今便利商店林立，訂後送到家的嘉南羊乳應該會面臨很大的競爭，沒想到卻能撐這麼久，不禁好奇，「嘉南羊乳是不是很厲害？」

貼文一出，網友們紛紛回憶，「記得以前喝了6年有」、「以前有訂，早上起來喝還是溫的」、「以前小學有訂過，冬天喝更讚，夏天改訂果汁口味」、「溫飲品訂閱制，揪乾心」，也有人提到，「現在不少人家門口都有羊奶包溫盒阿」、「我家現在還有訂」。

也有網友指出，嘉南羊乳之所以能繼續撐下去，關鍵在於「客群明確」，「品牌做得好，有固定客群」、「羊奶對身體很好，不怕沒市場」，而客群則以有小學生的家庭，及不適合喝牛奶的民眾為主，「家有小學生應該都會訂」、「乳糖不耐症的人可以喝羊奶」、「台灣人喝羊奶比較沒有拉肚子問題」、「我兒子喝牛奶會過敏，喝羊奶則不會」。