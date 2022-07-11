中職33年選秀會今天登場，會場中出現一對特殊父子檔，前兄弟象鐵捕陳瑞昌擔任電視台講評，兒子陳佳樂是這次待選新秀，最終他在第2輪被樂天桃猿選中，「他有跟我說平常心就好，但感覺他比我還緊張。」

跟隨爸爸腳步挑戰中職，陳佳樂感到開心且充滿期待，但有著明星球員老爸，他坦言一定會有壓力，「但那是他打出來的成績，我也要打出我自己的成績。」

被剛拿下上半季冠軍的樂天桃猿選中，陳佳樂認為每一隊都很強，進職棒之後，就是要努力，他也提到，進到職棒後最想挑戰學生時期沒挑戰過的洋投，尤其是中信兄弟德保拉。