軍方知情人士指出，潛艦國造進入穩定期，預訂明年九月下水，噸位2000多噸，性能比海軍現役劍龍級潛艦進步約8到10年。知情人士說，潛艦下水是採乾塢或何種型式還未定，下水後，要進行HAT(模港測試)到SAT（出海海測），至少要1到1年半，最慢2年。

知情人士透露，潛艦國造採用混合型設計，六個船段都已經完成，壓力殼已經完成，第四段是單殼(帆罩連接段)，目前完成內殼，外殼的部分正在做，下半年開始，很多裝備陸續進來，所有艦上設備，包括戰系、主機等都依序裝上。

相關人士指出，首艘原型艦明年9月前封殼塗裝，外部塗裝完畢，就是下水的時候。第六段最難，挖六個魚雷管的洞，焊接會變形，所以要對焊，所以第六段做2個，萬一一個做失敗，還有另一個可用，魚雷管明年6月27日完成焊接準備工作(開槽精加工)。

知情人士說，潛艦藍圖有700多份，還剩下50多份要完成，滾動式修正，裝備來就調整，所以我們的圖，沒有一張是韓國的，沒有一張是張保皋潛艦的，軍火商這樣說，目的是要破壞這個案子，跟韓國一點關係都沒有；另韓國遭辭退的顧問說，有韓國209艦藍圖，更是胡扯！潛艦藍圖是不一樣的，水面艦是把規格功能出來才有設備，潛艦要有設備才有藍圖，所以設備沒來，有藍圖也沒用。

知情人士說，一般造潛艦的設計費約125億新台幣，我們請GL號公司做，只花25億元，GL公司出經驗，圖都是我們畫的，一步一步這樣走來的。他說，任何裝備上去都要先秤重，穩定，水平等。現在上去的每個裝備，每個東西都有唯一識別，裝備上去要知道，有沒有漏，有沒有多，是不是該再加裝上去，連螺絲帽重量都要記錄，全進入資料庫。

知情人士指出，首艘艦為鉛酸電池，約可在水下100小時，台船正研製鋰電池，使用時間是一般電池的約2.5倍，可在水下約250小時。

至於設計方面，當初Ｘ舵，十字舵等都有想過，但是在船模設計測試後，就決定要用Ｘ舵，因為數據出來落差太大。

軍方知情人士說，國造潛艦並未裝拖曳式聲納，因會影響到匿蹤，美軍用拖曳聲納，是因為他是大洋作戰，當初構型時可以買到，也有廠商願意賣，但最後評估後，決定不要了。

另首艘原型艦也沒裝消音瓦，有預量（預備這項裝備的重量），但是第一艘，所以沒有做，而且第一艘的靜音，比劍龍級潛艦還低，所以先不要裝上去，消音瓦會增加重量。知情人士指出，這是我國第一次自製潛艦，第一艘船不要把他當成超級戰艦。

知情人士指出，原型艦的戰系是美商洛馬的，聲納則是美商雷神的。魚雷也是軍售，共有18枚，型號是MK-48-6魚雷。