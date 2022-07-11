BWF超級500系列新加坡羽球賽明天（12日）開打，首日大會進行資格賽及部分雙打會內賽，寶島一姐戴資穎沒有賽程，要到大會第2天賽程才會亮相，因為確診新冠肺炎、缺陣上周馬來西亞大師賽的男雙組合「麟洋」李洋／王齊麟，經過一周隔離休養，本周回到賽場，明天要迎來確診康復後首戰。

日本球后山口茜沒有參加本周新加坡賽事，女單世界第2戴資穎成為大會頭號種子，首輪面對同胞、世界排名第41的白馭珀，這不過是兩位女將生涯第2次在BWF巡迴賽交手，上次對壘是2017年馬來西亞公開賽，當時小戴直落二勝出。

李洋、王齊麟上周雙雙確診新冠，無奈退賽大馬大師賽，所幸兩人身體無大礙，王齊麟今天（11日）透過臉書粉專表示：「今天要跟馬來西亞道別，出發至東南亞賽事的最後一站新加坡公開賽，完成一週的隔離，除了喉嚨還有痰、還會咳嗽外，身體應該恢復的差不多了，希望下次能以更好的狀態再回到馬來西亞與大家見面。」

明天的資格賽，台灣男單林俊易、女單宋碩芸、男雙張課琦／柏禮維都會出賽，爭取會內賽席次。