歐美兩大晶片製造商「意法半導體」和「格羅方德」今天宣布，兩家公司將投資57億歐元（約新台幣1728億元）在法國建造一座新的半導體工廠。

意法半導體（STMicroelectronics）聲明稱，他們的目標是在意法半導體位於法國克羅爾（Crolles）現有的12吋晶圓廠附近，興建一座新的、共同營運的半導體製造廠。

該公司說，新工廠預計將僱用約1000名員工，其產能應該能於2026年達到滿載。這座半導體工廠被視為歐洲減少對亞洲製造依賴所作努力的一部分。

總部設在美國的格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）和意法半導體計劃在新廠生產他們最新設計的晶片，其中一些元件小達18奈米，比一張紙的厚度小約5000倍。

意法半導體稱：「預計未來幾十年，汽車、物聯網（internet of things，IoT）和行動應用程式（APP）對這類晶片的需求仍然很高。」該公司還說，新廠將得到「法國政府大量財務支援」。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）在推特上寫道：「這是近幾十年來，除核能工業以外最大的產業投資。對我們的產業主權（industrial sovereignty）來說，稱得上邁出一大步。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）計劃週二（12日）訪問現有的工廠，概略講述政府計劃以「超過50億歐元（約台幣1516億元）」支持晶片製造，這是「建構2030年的法國」（France 2030）產業計劃的一部分。

馬克宏是推動歐盟增加晶片製造能力的最積極人士之一，歐盟執委會今年稍早提出一項430億歐元的「歐洲晶片法案」（European Chips Act），以增進該領域的發展。

Covid-19疫情期間供應鏈中斷的情況，令決策者們開始重視關鍵部件來源的多樣化。即使在放寬防疫限制後，主要產於亞洲的晶片出現短缺，嚴重妨礙汽車製造等重要歐洲產業。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110711