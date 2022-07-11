得不償失！有男子拍下台北市信義區信義安和捷運站5號出口旁，信義路四段239巷口，有塊3坪大的花圃，售價732萬，讓他好奇拍下表示「會有人買嗎？」，網友看到照片，也紛紛開玩笑表示「3坪，廁所都蓋不起來」、「只能繼續長草了」，另外也有網友指出這是地方是捷運共構豪宅旁的花圃。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳2張照片，照片中在某豪宅大樓旁有塊3坪大的花圃，用鐵架與鐵網圍住，但花圃內雜草叢生，在鐵網上掛著銷售牌子，上面寫著「售，＄732萬，3坪，近捷運」，並留下手機號碼；原PO也在貼文寫下「這塊花圃要賣700多萬！你會買嗎？」。

男子拍下豪宅旁「3坪花圃」開價732萬PO網，網友看到價格疑惑「買起來當開心農場？」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

照片一出，網友紛紛留言表示「感覺放得下貨櫃屋？」、「只能當綠化景觀」、「買起來當開心農場？」、「3坪，廁所都蓋不起來」、「只能繼續長草了」、「貪啊！這塊地基本上是廢了」、「一定是卡都更卡建商，現在卡到」、「來不及了！建商不爽買」、「買來當墳墓，旁邊豪宅瞬間跌價」。

也有眼尖網友指出，這地點是位於台北市信義區信義安和捷運站5號出口旁，信義路四段239巷口；從網友指出的地點可見，一旁就是捷運共構豪宅，此花圃也直接佔住239巷的一半道路寬。