中華足協於10日辦理第12屆第4次臨時會員大會中，針對加入性別平權、擴大參與、良善治理、民主深化以及金門馬祖加入足協的章程修正案進行討論並進行投票，最終13票不同意，25票同意，1票之差遺憾未能順利通過修正案。（章程修正案為重要事項，草案須2/3以上有效票同意）

本次大會延續上次會員大會決議持續討論，對於前次會議部分與會代表針對女性保障名額、CTFA與FIFA／AFC書信來往內容提出質疑，因而將相關討論案調整至本次會議。會議中，中華足協秘書處會前提供完整的與AFC/FIFA之書信往來給所有會員，部分代表仍多次針對章程修正程序、註冊系統用戶（球迷）代表席次、女性保障名額等議題提出質疑，本會秘書處對於相關提問亦均做完整答覆。

在此，中華足協也要感謝來自FIFA／AFC在會前以錄影方式強調對於本次章程修正版本的支持，以及多數會員對於章程中的擴大參與、性別平權、民主對等的內容表示支持與肯定。

2017年國民體育法修正後，全國各單項協會均受國體法的要求，修正章程並向台灣社會打開大門，但足協當時因尚未取得FIFA與AFC的同意，致使未能展開相關章程修正。而自2019年起，在新冠肺炎疫情期間與FIFA／AFC就國民體育法的要求與國際組織的期待，進行了近三年的討論，終於完成了現行符合國民體育法、國際組織規定的草案版本。

雖然未能在本次臨時大會中，讓13席會員代表同意相關的修正，但中華足協會認為，足球協會該是屬於所有台灣足球人的公共資產，擴大參與、性別平權、良善治理將是台灣足球現代化必要的基礎工程，期盼在不久的未來，能再次迎來章程修正的歷史時刻，讓教練、裁判、球員與足球愛好者能夠在會員大會中擁有屬於自己的代表。