賴清德訪日震撼彈，竟釣出日本資深媒體人野嶋剛揭露出訪祕辛。（摘自網路）

副總統賴清德11日前往日本弔唁日前遭槍擊身亡的日本前首相安倍晉三，被日媒捕捉到與駐日代表謝長廷一起走入安倍宅邸的畫面，引發軒然大波。沒想到賴清德此次出訪，竟釣出日本資深媒體人野嶋剛留言，揭露此次副總統的出訪祕辛。

野嶋剛在日本Yahoo！的留言區說，今年適逢台日斷交50年，從個人的角度而言，副總統能夠實現訪日，對台灣而言是重大突破，日本政府決定接受賴清德等人訪日，他給予高度評價。但是，由於悼念安倍前首相的原因而實現訪日，讓人感到遺憾。

野嶋剛透露，就他所知，日方對賴清德訪日拍板定案，是在昨天稍晚時分。這是因為賴與安倍有私交，屬於安倍家人的希望，以及台灣對於安倍前首相的逝世表達超規格哀悼之感謝，同時也考量到近年非常良好的台日關係等，（日本政府）在考慮到以上因素後，終於促成這場非比尋常的訪日。

野嶋剛表示，或許大陸會抗議，但由於（賴清德）有弔問的理由，應該不會說得太過強硬，並稱賴是下一任台灣總統的最有力候選人。而日方也透過這次機會加深關係，意義重大。