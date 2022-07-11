台灣機械設備6月及上半年出口報佳音，6月以美元計價，創單月次高；折合新台幣計價締造單月新高。上半年出口值不論以美元或新台幣計價，都創同期新高。

台灣機械工業公會10日公布彙總統計，台灣機械設備6月出口30.79億美元，年成長16.5％，改寫單月出口金額次高。受新台幣兌美元匯率貶值的激勵，以新台幣計價，出口值909.77億元，年成長24.1％，締造單月出口新高，其中6月工具機出口2.67億美元，月增7.7％、年成長19.3％。

台灣機械設備上半年出口值177.55億美元，年成長12.7％；以新台幣計價5,081.06億元，年增14.4％，雙雙創同期新高，其中上半年工具機出口值14.5億美元，年增14.0％。

機械公會指出，上半年機械設備出口值前三大，電子設備出口金額25.2億美元、年增6.6％、出口占比14.2％而居冠；檢量測設備出口值23.34億美元、年成長9.2％、出口占比13.1％而居次；工具機上半年出口值14.5億美元、年成長14.0％、占比8.2％，排名回升至第三。

上半年台灣機械前三大市場，美國居首位，出口金額46.86億美元、出口占比26.4％；中國大陸退居第二大市場，出口金額46.75億美元、出口占比從以往三成以上跌落26.3％；日本是台灣機械設備第三大出口市場，金額10.61億美元、出口占比6.0％。

機械公會表示，台灣機械設備出口雖受到俄烏戰爭引起之高通膨問題與全球景氣趨向保守等因素影響，全球對機械設備之剛性需求仍然存在，台灣機械出口仍然穩定增長。