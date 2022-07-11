民進黨桃園市長參選人林智堅被踢爆論文抄襲疑雲，是由國民黨台北市議員王鴻薇開了揭弊第一槍，除了爆料林智堅兩份論文的重複率奇高外，近日還將「錯字抄到一字不漏」的細節一一揪出。沒想到王揭弊之舉遭到敵營網軍忌恨，竟擅改她的維基百科頁面，加入「愛造謠抹黑的政客」字眼，讓她怒喊：「惡意中傷阻止不了我揭發真相！」

王鴻薇不但踢爆林智堅論文涉嫌抄襲，她10日再抓包林智堅的中華大學論文中英文參考文獻，有許多錯字竟和竹科報告一模一樣，包括syste應為system、erformance應為performance、Purpos應為Purpose等，應該是完全直接複製貼上，狂酸：「錯字都抄，真的太懶了！」

王鴻薇揭弊林智堅論文抄襲，重創綠營桃園選情，遭到敵營網軍惡意攻擊。（圖／取自王鴻薇臉書）

藍營女戰神砲火可能造成綠營桃園選情重傷害，因此王鴻薇也成為敵營網軍目標，她今(11日)在臉書發文表示，自己的維基百科頁面竟遭有心人士惡意竄改：「這幾天有許多朋友提醒我，因為我揭發林智堅涉嫌抄襲，除了我的版面被綠營支持者大舉進攻外，連維基百科的個人頁面都被人惡意竄改(現已被改回)。我要在這裡敬告那些人，你們這些奧步，掩蓋不了我揭發的真相，也無法阻止我繼續追下去。」

資深媒體人羅友志立即出聲相挺「我都在」，網友也紛紛為她加油打氣，「議員加油」、「追查真相，鴻薇加油」、「支持鴻薇姐，無懼網軍塔綠班，追求真相！」、「民進黨、817、1450、塔綠班，不做爛事，就不知怎存活了」、「鴻薇議員加油，我松山，挺妳支持妳，繼續揭發塔綠斑！」、「撈飽飽養網軍就用在這裡，國家敗類。王議員加油！救國救民辛苦了」、「民進黨不倒，台灣永遠好不了」、「因為您揭發了塔綠班與他們的產地！」、「加油！打倒惡勢力」