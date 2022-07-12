軍方知情人士透露，國造潛艦在建造6個船段前，為了取信使用者，台船用中鋼研製的56型鋼，先做了顆「大白球」，以中共魚雷為假想敵，在靠近潛艦的不同距離引爆，測試「大白球」的強度，確定外殼與內部系統均無任何損害，才開始動工建造船段。

知情人士指出，首艘潛艦國造的自製率超過40％，之後的後續建造還會更高，其中，中鋼自行開發鋼板，命名為56型鋼材，其品質超過HY-80，因為HY-80在國外是管制品，容易被斷貨，因此中鋼自行開發。

據指出，為了確保56型鋼可以造艦，軍方模擬中共魚雷的彈藥量，先做一個「大白球」，其實是個圓筒狀，綽號叫「大白球」，在魚雷爆破狀況下，可以承受的能力；經過測試，炸完後，大白球的外觀沒有裂開沒有裂縫，電子機櫃等都是正常運作，必須到這個程度，才能說合格。

據指出，這項測試是在2020年做的，就一次炸，最早針對板材炸，接著針對艙間炸。先成功完成抗炸測試，才正式開工。