美國好萊塢知名女星瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon），2001年演出電影《金髮尤物》後便一炮而紅，接續在《為你鍾情》及《那時候，我只剩下勇敢》等電影中也獲得好評，多次在各大頒獎典禮上拿下最佳女主角，演技備受肯定。與家人感情十分親密的她，近日在Instagram曬出與女兒的合照，讓許多網友驚呼女兒跟她根本長得一模一樣。

瑞絲薇斯朋昨（10）日在Instagram更新動態，紀錄當下的心情：「和女兒看到了超漂亮的夕陽，當下她在幫我整理妝容」，照片中瑞絲薇斯朋和女兒艾娃菲利普 (Ava Phillippe）一同入鏡，背景是橘黃色的夕陽和淺藍色的大海，畫面美得像一幅油畫，瑞絲薇斯穿著白色刺繡洋裝，外型優雅知性，女兒艾娃菲利普穿著墨綠色V領吊帶洋裝，模樣十分漂亮。

而這張照片中艾娃菲利普乍看與年輕時期的瑞絲薇斯朋簡直是一模一樣，五官、神韻幾乎是複製貼上，連笑起來的角度都很相似，先前艾娃菲利普還有些嬰兒肥，與媽媽站在一起雖然相似，還是能夠分別誰是誰，瘦下來後美貌更上一層樓，讓不少網友留言：「雙胞胎」、「好愛瑞絲薇斯朋分享與女兒的照片」、「妳們姊妹倆超漂亮」、「媽媽和女兒都讓人驚豔」、「妳女兒跟妳長得完全一樣」。

瑞絲薇斯朋為人親和，在演藝圈也有許多好朋友，她與珍妮佛·安妮斯頓認識多年，兩人過去在經典美劇《六人行》中飾演姊妹，近期在劇集《晨間直播秀》中再度合作，瑞絲薇斯朋在Instagram時常PO出兩人的自拍照，展現多年好交情。