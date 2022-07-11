美式賣場好市多因為物美價廉吸引不少忠實顧客，不過有網友表示，自己日前在好市多買了許多瓶酷椰嶼椰子西瓜汁，其中一瓶因為瓶口沒有封好，打開時出現沉澱物和一陣白煙，沒想到之後竟然還喝了一口，讓許多網友驚嘆有夠狠。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己的果汁買了有一陣子，不過喝到第3瓶才發現它的瓶口沒有封好，雖然有效期限是明年，但果汁還是已經變質，「裡面一堆沈澱物，倒出來還有奇怪的白煙」，沒想到得知果汁不對勁後，原PO的動作竟是喝看看飲料有什麼怪怪的，「喝了一口果不其然是烙賽的味道」。

網友得知椰子西瓜汁變質後，竟然還喝了一口。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應「天哪！你居然還喝了一口，真是佩服」、「到底梁靜茹給了你什麼勇氣」、「X北，居然敢喝一口，是個狠角色」、「還有白煙是已經發酵發霉多久了，呀啊我的媽好恐佈」、「現在你腸道的菌在跟霉菌打格鬥」、「發霉，那個煙就是揚起的霉菌粉末」、「你好我是烙賽精靈，現在…我給你3個時段選擇烙賽」、「你還喝了一口，是想測試你的腸胃嗎？」。