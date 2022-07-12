軍方知情人士指出，有些學者專家一輩子沒看過輸出許可，不懂裝懂，任意評論潛艦國造，實在令人難以接受；他說，就算是軍人，搞計畫的，因為走軍售，也沒看過輸出許可，即便軍中將領有些也從未看過，外界對潛艦國造的批評，多是無的放矢。

軍方知情人士以美國為例，說明潛艦國造輸出許可流程如下：

商售案：（洛馬戰系）

一、第一階段輸出許可-DSP5：

潛艦裝備為高度客製化品項，廠家在取得我海軍簽署「最終使用者證明(End User Certificate)」，向美國務院申請第一階段的輸出許可(DSP-5)，若合約金額超出5仟萬美金，經美國務院行政單位審查後，需經「知會國會(NC)」程序，核定「輸出許可DSP5」表示美國政府「同意廠家與潛在客戶進行商務／供售品項研討」，廠家可與海軍簽約討論需求並定義準備供售之裝備構型(尺寸、大小及性能等)，及參與我「潛艦國造」設計作業。

二、第二階段輸出許可-TAA：

完成設計作業後，廠家依設計成果投入裝備產製作業，因潛艦裝備為高度客製化品項，產製期程較長(最長需18個月)，期間廠家向國務院申請第二階段輸出許可(TAA)，TAA需詳細說明「裝備系統性能」及「參與裝備產製、合約執行之單位／公司、次合約商等(包含我海軍、中科院及台船公司等均須納入TAA核定)」。

三、廠家於申請DSP-5或TAA輸出許可期間，國務院核予一個英文及數字組成之案號，供廠家及買家於美國國務院官方ELISA系統上查詢審查進度，該系統以案號呈現，不會標註「那一家公司申請」、「供售何種系統」等細節資訊，以為保密；部份合約金額未超過5000萬美金，亦無須辦理「知會國會(NC)」程序，故也不會對外公告及說明，絕非部份自認專家或退役人員，或軍火商所稱「所有的對臺供售之武器系統都會公告」之情事，而誤認為「私下合法」這是不懂商售程序膚淺的說法。

至於軍售案，以空軍採購66架F-16V戰機為例。一、國防部完成作戰需求文件後，依規定向美方安合局(DSCA)發出邀價書(LOR for P＆A)，俟美方安合局(DSCA)回復報價書(P＆A)後，我需求單位據以完成預算分析及成本規劃等建案作業，俟建案作業均完成後，再向美方安合局(DSCA)發出發價書需求信函(LOR for LOA)，而美方回復發價書(LOA)才是正式簽署及執行專案的依據文件，報價書(P＆A)僅是參考用(其金額及期程)均非最終資訊。

二、因軍售案過往多採包裹式送審，故其金額多超過5000萬美金，必須辦理「知會國會(NC)」程序，故軍售案在美方同意供售後，美國政府多會對外公開說明，續由我國防部與美專案辦公室簽署發價書(LOA)及啟動專案，惟軍售案並沒有「輸出許可」程序，最多僅有「知會國會(NC)」程序，此一作法與「商售案」作法不同。

軍方知情人士說，「商售」及「軍售」其程序、流程、申請文件、是否公告均不相同，不宜混為一談；我「潛艦國造」有商售合約亦有軍售案，雖就專案管理立場較為複雜，惟廠家多已熟悉二個不同的籌獲管道及申請方式，且絕無外界所稱「所有的對臺供售都會公告」之情事，否則就是「私下合法」的論調。

二、各國輸出許可在商售輸出許可與美系類似，均採2階段申請，其他國家多採「低調」及「保密」，亦不會公開對外說明，廠家係為維護自身商業秘密(供售品項、合約金額、執行期程，多會被納入買方要求保密之項目)，供售的國家亦要求我方要保密，如經媒體揭露，將會取消購案，供售國官方單位採「商用合約」實施審查，通常都是低調保密不會公開，更不能正大光明告訴全世界，這即是以往所說的在沒有邦交的國家同意供售下採「合法非正式」的說法，旨在避免曝光非邦交國的供售行為，以致於遭中共抗議而破局，自認為專家的學者或軍退，完全不懂而發表似是而非的言論。

三、

軍方知情人士強調，「商售」不宜公開，必須保護商源與供售的國家，「軍售」以美國為主美方不在意中共的抗議，會明確的說明採購項目，兩者在本質上的差異甚大，而我「潛艦國造」籌獲方式就裝備來源亦有所不同，必須採取絕對保密的方式，方能從其他國家拿到美方沒有供售的品項，否則將無法執行本案，這些學者專家不懂裝懂，任意評論，殊為遺憾！