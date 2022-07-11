中共史上最大的大型海事巡航救助船「海巡06」輪今正式列編福建，部署在平潭島，日後將常態性航行台灣海峽水域執行公務。對此，陸委會表示，長期以來，台海是維繫兩岸及區域和平的海峽，海峽中線更是雙方「互不侵犯、互不越界」的具體實踐。中共當局切勿藉口執行公務違法擴張權利，破壞台海現狀、挑戰國際秩序，升高區域緊張態勢。

陸外交部發言人汪文斌6月13日才聲稱，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。國際海洋法上根本沒有「國際水域」一說，有關國家聲稱台海是國際水域，意在為操弄涉台問題，威脅中國主權安全製造藉口。中方堅決反對。

陸委會指出，中華民國是主權國家，在所屬島嶼及其海空域，依國際法及我國內法享有主權、主權權利及管轄權。政府將密切注意中方相關動態，落實安全防衛及強化執法，捍衛國家主權與台海合法權利。另，我方海巡執法機關，對於海上巡護、執法、救難等事件處理，已訂定海上突發狀況處置原則與標準作業程序，並密切注意陸方實際執法情況以為因應。

福建海事局稱，「海巡06」輪船長128.6米，型寬16米，型深7.9米，滿載排水量6600噸，主推進系統總功率13920千瓦，最高航速23節，續航力1萬海里，自持力60天，能到達全球除南北極以外的所有海域，是目前台海體量最大、性能最優的公務船艇。

福州海事局相關負責人介紹，「海巡06」輪搭載船用北斗系統、GPS（全球定位系統）和多星聯動的衛星通信設備，可作為獨立、立體、移動的海事行政執法單元執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶污染監測等任務，也可與通信指揮車、海事巡查車、其他執法船艇、直升機、無人機以及VTS（船舶交通管理系統）、船舶自動識別系統協同配合。

福建海事局副局長兼發言人王華明表示，由於台灣海峽海上客貨運繁忙，航線與沿海漁場交叉重疊，加上春季濃霧、夏季颱風和冬季大風的影響，台灣海峽歷來船舶險情事故多發，每年險情事故數量約佔全大陸總數的10％。

他說，「海巡06」輪今後將根據交通運輸部委派參加跨國巡航和國際多邊演練活動，執行國際海事救援任務，深度參與國際海事事務。此外，福建與台灣隔海相望，海巡06輪列編後，將在促進兩岸海事交流、深化海上應急處置合作等方面發揮重要作用。

海巡06輪今後將常態性在台灣海峽水域執行公務，可在管轄水域進行海事監管、海上生命救助和船舶救援、海上船舶應急處理、應對海上突發事件、維護海洋權益等。