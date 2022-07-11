搜救人員徹夜搜索顧男行蹤，先發現顧男的越野機車。（民眾提供）

新北市汐止區昨（10）日有多名越野機車車友挑戰新山夢湖林道，行程結束後40歲顧姓男子因身體不適，表示先下山返家，待同伴相繼下山後，發現顧男廂型車仍停放在停車場，恐發生意外，遂向警方報案。警消徹夜搜救，先在登山步道邊坡發現顧男越野車，深入搜索後尋獲顧男，不幸已無生命跡象，研判顧男疑誤判方向，長途步行導致體力不支倒地。

顧男友人報案時表示，昨日下午4時許與顧男等車友至新山夢湖騎乘越野機車挑戰林道，結束行程後顧男表示身體不適欲先行下山返家，但車友相繼至停車場時，卻發現顧男的廂型車尚停在原地，眾人擔心顧男發生意外，紛紛回頭循原路尋找，並立即通知顧男妻子報案協尋。

警消獲報派員到場，定位追蹤顧男手機基地台位置，進行山區搜救，晚間9時30分發現顧男的電動越野機車滑落邊坡，安全帽也遺落在現場，人則不知去向，搜救人員持續搜索，今天凌晨0時40分許，在往山上方向行走約30分鐘路程處尋獲顧男，但已無呼吸心跳。

警方現場查看，顧男全身無明顯外傷，僅右手臂輕微擦傷，無打鬥及其他可疑跡象，初步研判為自摔後欲步行求救，疑誤判方向，行至該地體力不支倒地身亡。

警方通知顧男妻子及同行車友到場指認，確認死者身分後已將遺體移置殯儀館，後續已報請士林地檢署相驗，釐清顧男死因。