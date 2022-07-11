殘忍殺害日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也反覆供詞不一，警方在他的住處搜到相關製作武器的砲彈，還在車上查獲數個33公分長、24公分寬盤子，分別用鋁箔包裹以免潮濕。《讀賣新聞》獲得最新嫌犯供詞，稱「去年秋天決定殺他，武器大概今年春天就完成了」。

山上接受警方審問時相當堅定稱「我懷恨在心，注定失敗」。母親2000年左右開始入教，砸了一大筆錢在裡面，「然後我們破產了，生活越來越艱難」。不過又為了會牽連到安倍呢?

起初嫌犯鎖定的目標很明確，要殺了的人是宗教組織的高層，純粹因為「很難取得聯繫」，計劃不斷拖延。直到2021年9月，無意間在網路上看到安倍出席一場由該宗教代表成立的非營利組織活動，還發表演說，這才埋下殺機。

追蹤山上的網路紀錄還發現，他瀏覽了許多軍火材料採購網站，甚至自行在Youtube平台學習DIY製作手工槍枝，今年(2022)春天的時候完成第一把武器，據悉就是犯案用的那把槍。根據警方搜出其他類似膠囊狀的火藥物體，他大言不慚的解釋，「原本試著自己做炸藥，但發現可能會造成極大的殺傷範圍，波及無辜，目標只有安倍，那就用小範圍可以解決的槍就好」。