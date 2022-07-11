美式賣場好市多有不少常年販售的商品，總能吸引顧客回購，就有網友近日發現便宜又好穿白色內衣，領口車線與之前不一樣，讓他質疑可能是改成省錢的做法，結果釣出內行人指出，較新的車線縫法其實更耐穿。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，拿出兩件白T對比，發現去年購入的白T衣領車線，跟三年前的明顯多了兩道縫線，好奇發問「新的是不是比較便宜省錢的做法？」，並認為是物價上漲影響，「我倒寧願它回去原本的車線，然後稍微漲一點」。

有網友認為新款的內衣車線較為廉價，釣出內行人出面解釋。（圖／翻攝臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出引起網友討論，「樓主的生活會不會太辛苦？」、「全世界的好市多的貨源，不會只有一個代工廠，當然會有些許不同」、「真的是魔鬼藏在細節上，這一般人真的不見得會發現」、「三年前資深的員工退休了，今年的是新手上路」、「我比較好奇有多少人會注意這個地方？」

也有內行網友指出，「新的多壓一道線，這做法比較貴」、「舊領口的做法比較容易變鬆哦」、「新的領口布料感覺比較細緻喔，T恤有包車邊條才不會洗成荷葉邊」、「不要想太多，裁縫車只會進化不會退步」、「車線拉長只會比較貴，不會比較便宜。不過量這麼大，車工應該不會漲太多，其實你是賺到了」。