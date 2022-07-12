副總統賴清德前往日本弔唁前日本首相安倍晉三，創下台日斷交後赴日最高層級，他長年重視對日關係，和安倍家族多有互動，結下情誼，這次銜哀赴日，雖定調為私人性質，但也難掩台日關係近年正向發展更進一步突破。

安倍家族挺台立場鮮明，總統蔡英文2015年獲民進黨提名參選總統後，就盛傳曾在訪日期間與擔任首相的安倍「不期而遇」；安倍卸任後更多次聲援台灣，他遇刺辭世，讓許多台灣政壇友人震驚難過。

台灣現任政府高層中，賴清德是和日本政壇交往深厚的其中之一，不僅多次訪日，近年還勤學日語。

2016年台南大地震發生時，賴清德擔任台南市長，時任首相的安倍晉三向台灣人民表達慰問，「在這個艱困時刻，台灣若需要任何支援，日本都願意提供。」在安倍辭世後，賴清德在臉書追思，難忘這段經歷。

賴清德提到，當時安倍不只在地震發生後，立刻派遣專家團隊來台協助，更在第一時間送來援助物資。他對於安倍的支持銘感在心，也堅信往後不論身處任何崗位，台日友誼的維持與深化，是這一輩人的共同使命。

事實上，賴清德從任職公職開始，就很積極耕耘對日關係，累積不少日本人脈，包括促成台南直飛日本，推廣八田與一、王育德等象徵台日友好人物的故事，拉近台日之間的距離。

賴清德2019年卸任行政院長後，應安倍胞弟、現任防衛大臣岸信夫的邀請赴訪日本國會，和許多重量級國會議員交流，包括曾任自民黨青年局長的眾議員鈴木馨祐帶著他拜訪選區，更見到3位前日本首相海部俊樹、野田佳彥及森喜朗，期間發表「台日令和新關係」演講，當時掀起一股旋風。

賴清德的對日人脈推力，背後包括子弟兵李退之妻子郭貞慧等多股助力。郭貞慧有日商背景，擔任過台南市政府觀光局長、台日友好交流協會理事長，被封為「賴清德對日交流大將」。

安倍7月8日遭槍擊不幸身亡，賴清德透過管道表達關心與慰問，今天上午更取消原訂出席日本台灣交流協會弔唁安倍的行程，上午9時許搭機赴日，因定調是私人行程，因此相當低調，直到被日本媒體拍到才曝光。