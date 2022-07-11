台灣在1980、90年代曾蓬勃發展，一度被譽為「台灣錢淹腳目」，但近年隨著韓國、大陸、泰國經濟超車，台灣年輕人愈來愈看不到未來，「躺平族」也大量增加。除了對政局未來不確定性的「芒果乾」（亡國感）之外，疫情爆發造成大量死亡數的「末世感」也很強烈。有網友在PTT八卦板問：「有什麼東西比以前便宜的？」，結果除了「薪水」、「肝」外，最多鄉民回答的竟是「人命」。

有網友在PTT八卦板（Gossiping）問卦：「大通膨時代，萬物齊漲，尤其是房價，但是有沒有什麼東西是比以前還要便宜的呢？」，鄉民有的回答貨幣：「日幣」、「新臺幣」、「你的薪水」、「日幣真的便宜」、「歐元」，有的正經回覆：「手機」、「電腦」、「顯卡最近降價了」、「RAM 硬碟 SSD 容量越來越大」、「大尺吋螢幕」、「科技產品啊，mp3連50收都沒人要」、「iPhone 6」、「工業產品理論上會越來越便宜」。

PTT鄉民問卦「有什麼東西比以前便宜」，結果 「人命」引起的迴響最大。（圖／取自PTT八卦版）

也有人身受股災切膚之痛：「台積電比去年便宜」、「宏達電股票」、「我的股票」，或對社會變遷等亂象有感：「罰單不漲」、「我們自己」、「年輕人的肝」、「台灣勞力」、「退休基金」、「奴工」、「承諾、尊嚴、骨氣、誠信」、「責任跟承諾」、「道德跟良知」、「禮義廉恥」。但對有人說「你的肝跟薪資」，則有似是老闆階層的鄉民說：「有嗎，我的人事成本越來越高ㄟ，484在騙？」

而作為最常被偷渡政治議題的八卦板，相關推文當然也不會少：「阿北的良心」、「道德，綠共執政後，越來越不值錢」、「刑期」、「以前殺人的會重判...現在？」、「民進黨的民主價值」、「買票的錢」、「台灣價值」、「我負責」、「政客的道德良心」、「學歷啊 台大這麼好洗」、「論文」、「碩士學位」、「政客門檻」、「嘴上的民主自由」。

但最多人推的竟是「人命」兩字，從政治相關推文看來，新冠疫情爆發造成數千人死亡的「末世感」，加上政客的輕諾寡信及不值錢的「我負責」等，確實讓鄉民覺得最「比以前便宜」的首推「台灣人的命」。