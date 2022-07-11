俄羅斯通過波羅的海的天然氣管道「北溪1號」( Nord Stream 1)已經停止供氣10天，理由是管線維修，不過德國相當擔心俄國可能會延長關閉氣閘的時間，懷疑俄國正在以天然氣做為武器。

德國之聲(DW)報導，德國能源監督機構負責人克勞斯•穆勒(Klaus Muller)表示：「正如預期的那樣，從今天早上開始，北溪一號氣站的氣壓值為零，俄國關閉了全部的天然氣。」

儘管目前的關閉，符合例行維修計劃，但德國官員非常擔心這麼一關就不會重開了，因為俄羅斯可能停供天然氣，來反擊歐洲軍援與支持烏克蘭。德國可能要面臨天然氣短缺的寒冷冬天。

穆勒表示：「沒人能夠預測，在維護結束後會發生什麼事，我對再次通氣沒有什麼信心。」

德國能源部長哈貝克(Robert Habeck)正在訪問捷克，他告訴記者：「很難說它(北溪1號)是否會在完全維護工作後，重新再供氣。」

北溪1號管線從俄羅斯維堡(Viborg)起頭，穿越波羅的海一直到德國格賴夫斯瓦爾德(Greifswald)，是世界上最長的海底管道，佔歐盟天然氣供應的很大一部分。

周日，加拿大政府歸還北溪1號的加壓渦輪機，這是俄羅斯去年委託加拿大修理的，因為戰爭爆發，加拿大曾考慮扣留渦輪機不還俄方。俄羅斯國有能源公司就將上個月的管線供氣減少 60%， 歸咎於渦輪機未歸還所造成。

在加拿大歸還渦輪機時，烏克蘭曾表達不滿與抗議，認為這在資助俄羅斯可以繼續販賣天然氣賺錢。

不過，歐洲在短期內確實需要天然氣，在很多方面仍要看俄羅斯臉色，主要原因在替代的天然氣供貨者很有限。自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，許多歐洲國家擬定替代能源方案，其中包括北海天然氣、挪威天然氣，和亞塞拜然的天然氣。

美國也表示，可以運輸 150 億立方公尺米的液化天然氣 (LNG)。然而，歐洲碼頭沒有那麼多的LNG接收站，畢竟很長一段時間都使用管線天然氣。

哈貝克在布拉格宣布，2個浮動式LNG接收站可能會在年底前完工，以防出現能源短缺。